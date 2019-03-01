В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек
Личности обоих погибших пока что не установлены
В Харьковской области за сутки 28 февраля два человека были насмерть сбиты поездами. Трагедии произошли в Дергачовском и Харьковском районах. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Так, около двух часов ночи на 10-м километре перегона станции "Ордовка", между селами Ватутино и Утковка товарным поездом был смертельно травмирован мужчина, опознать которого пока что не удалось.
На вид погибшему – около 45-50 лет. Как стало известно, мужчина самостоятельно вышел на рельсы и пошел навстречу поезду, не реагируя на звуковые и световые сигналы.
Чуть позже, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции "Слатино" пассажирский поезд Москва – Кривой Рог насмерть сбил неизвестный мужчина в возрасте 30-35 лет, который переходил рельсы в неустановленном месте.
По фактам обоих происшествий следователями были открыты уголовные производства по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного транспорта", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению личностей погибших и обстоятельств произошедшего.
Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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