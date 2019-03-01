Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек

Сегодня, 10:24

Личности обоих погибших пока что не установлены

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Харьков Личности обоих погибших пока что не установлены

В Харьковской области за сутки 28 февраля два человека были насмерть сбиты поездами. Трагедии произошли в Дергачовском и Харьковском районах. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, около двух часов ночи на 10-м километре перегона станции "Ордовка", между селами Ватутино и Утковка товарным поездом был смертельно травмирован мужчина, опознать которого пока что не удалось.

На вид погибшему – около 45-50 лет. Как стало известно, мужчина самостоятельно вышел на рельсы и пошел навстречу поезду, не реагируя на звуковые и световые сигналы.

Чуть позже, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции "Слатино" пассажирский поезд Москва – Кривой Рог насмерть сбил неизвестный мужчина в возрасте 30-35 лет, который переходил рельсы в неустановленном месте.

По фактам обоих происшествий следователями были открыты уголовные производства по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного транспорта", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению личностей погибших и обстоятельств произошедшего.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег поезд, харьковская область, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Днепром мужчина погиб под бетонной плитой

23 февраля, 18:44

Тело погибшего обнаружили на ферме возле элеватора

В Запорожье мужчина выжил после того, как его сбил поезд

23 февраля, 04:00

Мужчина получил травмы ноги средней тяжести

MARUV пригласили в Россию после отказа от Евровидения

Зеленский удивил откровением о Донбассе: «это честная позиция»

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Стало известно, как вырастут пенсии весной
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

С марта каждый дачник должен платить государству

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами