В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек

Личности обоих погибших пока что не установлены

Фото: bagnet.org.

В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg 2019-03-01T10:24:00+02:00 Харьков Личности обоих погибших пока что не установлены

В Харьковской области за сутки 28 февраля два человека были насмерть сбиты поездами. Трагедии произошли в Дергачовском и Харьковском районах. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, около двух часов ночи на 10-м километре перегона станции "Ордовка", между селами Ватутино и Утковка товарным поездом был смертельно травмирован мужчина, опознать которого пока что не удалось.

На вид погибшему – около 45-50 лет. Как стало известно, мужчина самостоятельно вышел на рельсы и пошел навстречу поезду, не реагируя на звуковые и световые сигналы.

Чуть позже, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение о том, что у железнодорожной станции "Слатино" пассажирский поезд Москва – Кривой Рог насмерть сбил неизвестный мужчина в возрасте 30-35 лет, который переходил рельсы в неустановленном месте.

По фактам обоих происшествий следователями были открыты уголовные производства по статье "нарушение правил безопасности железнодорожного транспорта", санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению личностей погибших и обстоятельств произошедшего.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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