В Харьковской области за сутки произошло 49 пожаров в экосистемах

В Харьковской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности и ежедневно происходят возгорания на открытой местности. Так, с 19 по 26 августа спасатели 327 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, 245 из них — в экосистемах.

Во время одного из ЧП в селе Каплуновка Краснокутского района 26-летний тракторист отравился угарным газом.

Реклама

"Он опахивал очаг горения стерни и травы, спасая соседнее поле. Сейчас пострадавший находится в Краснокутской центральной районной больнице", — сообщили в облуправлении ГСЧС.

Спасатели рапортуют, что количество пожаров за сутки достигает полусотни. Так, 27 августа произошло 49 пожаров, связанных с горением сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора.

В тренде Сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине: появились итоги за полгода

Суммарная площадь пожаров составила более 10 га, к тому же огонь уничтожил два дачных дома, два хозяйственных вагончика и деревянную опору линии электропередачи. Причина пожара — занесение открытого источника огня и человеческая халатность.

Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама