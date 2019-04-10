В Харьковской области за сутки произошло 86 пожаров

В результате одного из пожаров погиб мужчина

В Харьковской области за сутки произошло 86 пожаров 2019-04-10T15:04:00+03:00 Харьков В результате одного из пожаров погиб мужчина

В Харьковской области за сутки произошло 86 пожаров. Как говорят пожарные, все происходит из-за сжигание прошлогодней листвы, камыша и мусора. В разных районах области огонь повредил два частных дома, шесть хозяйственных сооружений и один гараж.

А в селе Буды в сгоревшей траве прохожие обнаружили тело 46-летнего мужчины. В целом, подсчитали спасатели, дотла выгорело более 20 гектаров природных экосистем.

Ранее руководитель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что с начала года в Украине произошло более 13 тысяч пожаров – это в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом площадь пожаров оказалась в 21 раз больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Днепропетровской области во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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