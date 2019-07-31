В Харьковской области задержали "черных лесорубов": появились фото 2019-07-31T13:10:00+03:00 Харьков Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы

В Харьковской области полицейские задержали двух мужчин, которые занимались незакной вырубкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Преступники оказались работниками госпредприятия. Они загрузили в "МАЗ" с манипулятором 155 бревен сосны длиной около 4 метров и диаметром от 17 см до 39 см. Разрешения на вырубку леса у мужчин не было.

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"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной квалификации ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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