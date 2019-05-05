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В Харьковской области задержали иностранца-наркодилера

5 мая, 14:52

Копы изъяли у 51-летнего мужчины около 3 килограммов наркотиков

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Харьковской области полицейские задержали гражданина Азербайджана, который продавал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В частности, 3 мая в поселке Песочин мужчина продал каннабис за 2 тысячи гривен. Кроме того, в доме 51-летнего иностранца правоохранители изъяли около 3 килограммов наркотиков и электронные весы. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следственные действия проводились сотрудниками Люботинського отделения полиции в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины

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Тег продажа, харьковская область, иностранец, наркодилер, каннабис

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