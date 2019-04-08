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В Харьковской области задержали наркодилера

Сегодня, 13:06

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области задержали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1c/de9/5cab1cde9330a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1c/de9/5cab1cde9330a.jpg Харьков Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

В Харьковской области правоохранители разоблачили и задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении и распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, задержанный оказался 42-летним ранее неоднократно судимым местным жителем. Во время обыска квартиры мужчины копы нашли пластиковый прибор для курения наркотических веществ с остатками вещества коричневого цвета и наперсток.

На данный момент задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

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Тег наркотики, задержание, мужчина, харьковская область, наркодилер

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