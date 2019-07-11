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В Харьковской области задержали насильника-рецидивиста

11 июля, 15:43

Жертвой преступника стала 19-летняя девушка

В Первомайске полицейские задержали ранее судимого 54-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

19-летняя пострадавшая обратилась к копам 9 июля. По ее словам, в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал. Как выяснилось, насильник удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась, девушка объяснить не смогла, ведь глаза у нее были завязаны.

Полицейские оперативно задержали похожего по описанию девушки мужчину. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних. С места происшествия копы изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, и самодельный нож, которым он порезал девушке ладонь.

"Следователям Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Мы уже сообщали, что украинские депутаты одобрили введение химической кастрации за изнасилование малолетних в Украине, а также усилили ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

Напомним, ранее химическую кастрацию педофилов одобрил комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов.

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Тег задержание, изнасилование, мужчина, девушка, харьковская область

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