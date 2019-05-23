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Украинские пограничники задержали турка на машине, украденной в Германии

23 мая, 17:35

Угон был обнаружен после того, как пограничники решили проверить документы на автомобиль

Фото: Pixabay

В Харьковской области на границе обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске. Как сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы, на пункт пропуска "Гоптовка" прибыл 46-летний гражданин Турции за рулем Volvo.

Во время проверки документов пограничники установили, что авто было похищено в Германии и находится в международном розыске. О произошедшем стражи границы сообщили в украинское бюро Интерпола, а водителя вместе с машиной передали представителям полиции.

В Киеве задержали угонщика авто, который незаконно завладел автомобилем, пытался скрыться от полицейских и при попытке побега ударил полицейского.

Ранее мы писали, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и в жертв грабителей.


Также мы писали о том, что в Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном Mercedes, пострадала 14-летняя девочка.

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Тег Германия, Европа, угон, розыск, харьковская область, турок

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские пограничники задержали турка на машине, украденной в Германии". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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