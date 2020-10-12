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В Харьковской области возросло количество заразившихся COVID-19 за сутки

12 октября, 11:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии в регионе от коронавируса умерли более 400 человек

За последние сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Харьковской области. Так, 12 октября COVID-19 диагностировали у 741 жителя области.

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Как говорят данные мониторинговой системы Совета нацбезопасности и обороны, всего в Харьковской области коронавирус подтвердили у 25 186 человек. 414 из них не удалось победить болезнь – они скончались. А 5111 инфицированных выздоровели.

Отметим, с начала пандемии в Украине COVID-19 выявили у 265 454 человек.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса в Украине умерли больше 5 тысяч человек. За последние сутки от инфекции скончались 43 украинца, среди них – 17-летний подросток, имевший осложнения на фоне онкологии.

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Также напомним, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове даже не "красная", а "черная зона". По его словам, городские и областные больницы полностью заполнены пациентами с СOVID-19, а область находится в "оранжевой зоне" карантина только за счет свободных мест для детей и беременных.

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Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Харьков статистика инфекция заражение коронавирус COVID-19
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