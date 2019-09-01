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В Харьковской области женщина купила дом и нашла там человеческие останки

1 сентября, 19:14

Таисия Ерохина

После страшной находки копы начали расследование по статье об убийстве

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Информатор

В Харьковской области жительница города Чугуев нашла кости человека в недавно приобретенном доме. Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, о страшной находке 38-летняя хозяйка жилья заявила 30 августа.

"Полицейские выяснили, что заявительница менее чем две недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека", – говорится в сообщении.

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Останки были изъяты и направлены на экспертное исследование, а в Чугуевском отделе полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, недавно Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя.

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Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми . В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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чугуев харьковская область останки изюм

Источник: Сегодня

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