В Харьковской области женщина родила на вокзале
Сейчас женщина с младенцем находятся в больнице
В Люботине прямо на вокзале у жительницы Харьковской области родился ребенок. Роды прошли в зале ожидания 18 марта, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации. Сейчас женщина с младенцем находятся в больнице. Состояние их здоровья в норме.
Тем временем, в соцсетях рассказали подробности.
"Женщина родила ребенка на нашем центральном ЖД вокзале прямо в зале ожидания. Со слов очевидцев и инсайдера, женщина родила сама, а пуповину якобы перекусила. Женщина приезжая, жительница Краснокутского района. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала роженицу с ребенком в роддом. Девочка родилась маловесной, весом чуть больше 2 кг (возможно, преждевременные роды?)", – написал местный врач Денис Арман.
Напомним, что в Питере на станции метро женщина родила ребенка. Новорожденный мальчик стал первым ребенком, который родился в подземке Санкт-Петербурга.
А в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек.
Ранее мы писали, что в Житомирской области во время родов умерли мать и ребенок. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство.
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