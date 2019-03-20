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В Харьковской области женщина родила на вокзале

Сегодня, 12:04

Сейчас женщина с младенцем находятся в больнице

Фото: Pixabay
В Харьковской области женщина родила на вокзале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/210/204/5c92102041b91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/210/204/5c92102041b91.jpg Харьков Сейчас женщина с младенцем находятся в больнице

В Люботине прямо на вокзале у жительницы Харьковской области родился ребенок. Роды прошли в зале ожидания 18 марта, сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации. Сейчас женщина с младенцем находятся в больнице. Состояние их здоровья в норме.

Тем временем, в соцсетях рассказали подробности.

"Женщина родила ребенка на нашем центральном ЖД вокзале прямо в зале ожидания. Со слов очевидцев и инсайдера, женщина родила сама, а пуповину якобы перекусила. Женщина приезжая, жительница Краснокутского района. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала роженицу с ребенком в роддом. Девочка родилась маловесной, весом чуть больше 2 кг (возможно, преждевременные роды?)", – написал местный врач Денис Арман.

Напомним, что в Питере на станции метро женщина родила ребенка. Новорожденный мальчик стал первым ребенком, который родился в подземке Санкт-Петербурга.

А в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек

Ранее мы писали, что в Житомирской области во время родов умерли мать и ребенок. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство.

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Тег вокзал, роды, младенец, новорожденный, роженица, харьковская областть

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