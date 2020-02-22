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В Харьковской области женщину, обматерившую сожителя, оштрафовали на 170 грн

22 февраля, 15:34

Сообщается, что она искренне раскаялась и полностью признала свою вину

Изюмский горрайонный суд в Харьковской области определил наказание в виде штрафа в 170 гривен женщине, которая во время ссоры со своим сожителем выразилась в его адрес нецензурной лексикой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, 12 февраля женщина поссорилась с гражданским мужем, обматерила его, что "вызвало у последнего ощущение эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью". Дело рассматривалось по ч.1 ст. 173-2 о домашнем насилии КУоАП.

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В сообщении суда отмечается, что женщина полностью признала свою вину, искренне раскаивалась и заверила суд, что в дальнейшем не допустит подобного поведения. Ей было назначено наказание в виде штрафа, также ей придется заплатить судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривны.

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Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

Ранее в одесском супермаркете пьяная продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка.

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харьковская область изюм нецензурная лексика

Источник: Сегодня

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