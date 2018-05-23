В Харьковской области жертвами бешеных животных стали почти сто человек

Сегодня, 09:32

Случаи бешенства у зверей фиксируют вдвое чаще, чем в прошлом году

Фото: 2traveliving.ru
Фото: 2traveliving.ru

В Харьковской области за первый квартал 2018 года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

По данным экспертов, в течение четырех месяцев за помощью обращались 1165 человек, из которых от животных, зараженных бешенством, пострадали 87. Кроме того, с начала года вдвое чаще фиксировались случаи бешенства у зверей – 45 против 20 за аналогичный период 2017 года. 

Напомним, ранее в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал трех человек. К счастью, все пострадавшие вовремя обратились к врачам. Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.

Также мы писали о случае в селе Несвич, Волынской области, где девять человек попали в больницу после укуса бешеной собаки.

Также мы писали, что в Мелитополе Запорожской области, участились случаи бешенства у домашних животных. Женщина обратилась к ветеринарам с таксой, которая набросилась на собственную хозяйку и ее дочь.
бешенство, харьковская область, укусы

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"Сегодня"

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