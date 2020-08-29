В Харьковской области жители села требовали выселить ромов: произошли стычки (фото и видео)

В Харьковской области жители села Андреевка в Балаклейском районе требовали выселить ромские семьи из этого населенного пункта. Митинг перерос в столкновения.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мирная вначале акция переросла в стычки.
"По тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", – говорится в сообщении.
Позже полицейские оцепили село, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения.
"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", – заверили в полиции.
Также стало известно, что акция протеста собралась после того, как во время драки 20-25 человек избили местного жителя. После этого люди потребовали выселить ромов, а от полиции – следить за порядком.
После митинга протестующие отправились к дому, где живут ромы, и с криками "Уезжайте!" пытались прорваться во двор, но им преградили дорогу полицейские.
Возмущенные люди бросили в окна дома яйца и камни, одно из окон разбили. О пострадавших или задержанных в результате этих стычек пока не сообщается.
Напомним, ранее в Киеве напали на лагерь ромов и выгнали их из лагеря, где они проживали, а также сожгли их палатки и вещи. Видео того, как женщины и дети спасаются бегством от людей в масках, шокировало киевлян.
А ранее во Львове двоих старшеклассников, которые напали на лагерь ромов в окрестностях города, признали виновными в хулиганстве, но освободили от наказания.
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