В Харьковской области жители села требовали выселить ромов: произошли стычки (фото и видео)

Митинг прошел после драки в селе, когда 25 человек избили одного парня

В Харьковской области жители села Андреевка в Балаклейском районе требовали выселить ромские семьи из этого населенного пункта. Митинг перерос в столкновения.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мирная вначале акция переросла в стычки.

"По тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", – говорится в сообщении.

Позже полицейские оцепили село, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", – заверили в полиции.

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Также стало известно, что акция протеста собралась после того, как во время драки 20-25 человек избили местного жителя. После этого люди потребовали выселить ромов, а от полиции – следить за порядком.

После митинга протестующие отправились к дому, где живут ромы, и с криками "Уезжайте!" пытались прорваться во двор, но им преградили дорогу полицейские.

Видео: "Cуспільне Харків"

Возмущенные люди бросили в окна дома яйца и камни, одно из окон разбили. О пострадавших или задержанных в результате этих стычек пока не сообщается.

Напомним, ранее в Киеве напали на лагерь ромов и выгнали их из лагеря, где они проживали, а также сожгли их палатки и вещи. Видео того, как женщины и дети спасаются бегством от людей в масках, шокировало киевлян.

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А ранее во Львове двоих старшеклассников, которые напали на лагерь ромов в окрестностях города, признали виновными в хулиганстве, но освободили от наказания.

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