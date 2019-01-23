В харьковской школе распылили газ
Детей пришлось эвакуировать
В харьковской школе № 108 сегодня распылили газовый баллончик. Об этом сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
По его словам, 23 января около 11.00 в службу спасения позвонила женщина, сообщившая, что в школе №108 Холодногорского района Харькова произошло ЧП. Звонившая высказала предположение, что в здании школы произошла либо утечка газа, либо распылили газовый баллончик.
По словам Игоря Лупандина, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в помещении школы, около раздевалки, распылили баллончик перцового газа.
"Также на место происшествия прибыла полиция. Предварительно они установили, что это могли совершить два мальчика, возрасте примерно 11-12 лет, ученики этой школы. Сейчас полицейские проводят работу с этими ребятами", — рассказал Игорь Лупандин.
Он также отметил, что администрация школы сразу организовала эвакуацию детей — часть учащихся отпустили домой, для остальных — организовали занятия в гимназии № 152 на улице Волонтерской, 157. Со ссылкой на администрацию школы Игорь Лупандин сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, ученики за медпомощью не обращались.
В пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области подтвердили информацию об инциденте.
"23 января около 11.00 в школе № 108 в раздевалке распылили неизвестное вещество, предварительно из баллончика. Детей вывели из помещения. Учебный процесс не прерывался, пострадавших нет. Информация внесена в журнал единого учета Холодногорского ОП", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, в городе Тараща Киевской области 15-летний подросток распылил перцовый газ. В результате произошедшего отравились дети.
Также в городе Белая Церковь девятиклассники распылили перцовый газ.
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