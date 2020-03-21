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В Испанию доставили партию респираторов из Украины: видео

21 марта, 11:29

Руслан Ровик

В Европе показали разгрузку украинских респираторов, которые запрещены к экспорту

В эфире телевидения Испании вышел сюжет о доставке партии медицинских респираторов из Украины.

Сюжет вышел в эфире телеканала RTVE, и в нем шла речь о нехватке защитных материалов в стране.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом журналисты не уточняли, какое количество респираторов было закуплено и когда это было сделано.

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Стоит добавить, что экспорт защитных медицинских материалов из Украины после введения карантина был запрещен.

В сети уже начали распространять этот ролик, и некоторые активисты поинтересовались мнением об этом сотрудников правоохранительных органов Украины.

Отметим, что найти в украинских аптеках маску или антисептик практически невозможно. Большинство учреждений жалуются на то, что у их поставщиков есть проблемы с этим товаром.

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Стоит добавить, что в сети уже появились сообщения украинцев о появлении украинских масок в Европе – украинка в Италии призналась, что за 15 евро приобрела медицинский респиратор, произведенных в Харькове.

Напомним, ранее на границе с Польшей перехватили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны.

Ранее в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители предупредили вывоз из страны медицинских масок. Злоумышленники пытались переправить их через границу в Италию и Арабские Эмираты. Вес посылки составляет 1,5 тонны.

Как известно, Кабинет министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экспорт Испания контрабанда карантин маска коронавирус

Источник: Сегодня

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