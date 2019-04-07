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В каких условиях Зайцева сидит в СИЗО: появились фото и видео ее камеры

Сегодня, 08:10

Кроме участницы смертельного ДТП, в камере №400 находятся еще три человека

В каких условиях Зайцева сидит в СИЗО: появились фото и видео ее камеры Харьков Кроме участницы смертельного ДТП, в камере №400 находятся еще три человека

Правозащитники проверили условия содержания приговоренной к 10 годам тюрьмы Елены Зайцевой, которую суд признал виновной в страшном ДТП в Харькове на Сумской. Соответствующие видео и фото опубликовал в Facebook член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин.

По его словам, мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор был осуществлен 5 апреля вместе с помощником одного из народных депутатов Маслием Николаем Николаевичем и правозащитником Русланом Еременко.

"В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания печально известной Елены Зайцевой – участницы смертельного ДТП в центре Харькова. Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", – написал Удачин.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.


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Тег Харьков, камера, СИЗО, зайцева, правозащитники

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