Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Лозовой коронавирус нашли у женщины, приходившей в зал горсовета

28 апреля, 11:38

Руслан Ровик

Мэр города запретил проведение заседания и совещания в помещении горсовета

В Харьковской области у женщины из Лозовой, которая приходила на заседание городского совета, обнаружили инфицирование коронавирусом.

Как заявил мэр города Сергей Зеленский, своим распоряжением он запретил на период карантина проведение любых совещаний и заседаний в помещении исполнительного комитета городского совета, а также прием граждан, сообщает "Суспільне".

"Работать будем по социальным сетям и телефону", – сказал градоначальник.

Реклама

В свою очередь, главный санврач Харьковской области Любовь Махота отметила, что заболела сотрудница местного управления Госпродпотребслужбы, присутствовавшая на заседании в горсовете.

"По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, устанавливается круг контактных лиц и отправляются на самоизоляцию. Также берутся образцы биоматериалов для проведения ПЦР-исследований", - сказала она.

В тренде
В ответ на обстрелы: на Донбассе ВСУ нанесли большой урон боевикам

Городской голова поручил взять анализы на ПЦР-тесты у всех членов городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. При этом дополнительных мер дезинфекции не вводили.

"Каждый день, трижды в день, моем дезрастворами. В городском совете и раньше выдерживались все санитарные нормы. Все в масках, все в перчатках. Она (присутствовавшая на заседании сотрудница, у которой нашли коронавирус. – Ред.) пришла на заседание, также в защите была. Там, где было заседание, мы размещаем по 3-4 метра в большом зале друг от друга. Потом обрабатывается это все, проветривается, лампами дезинфицируется", – заявил мэр города.

Реклама

Между тем, по данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 27 апреля в Лозовой было зафиксировано семь случаев коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лозовая харьковская область инфекция коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреляУкраина
Стало известно, кто
Стало известно, кто "принес" коронавирус в психбольницу в Харьковской областиХарьков
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выезд
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выездХарьков
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад
Девочку, которую под Харьковом искали более 500 человек, нашли мертвой
Девочку, которую под Харьковом искали более 500 человек, нашли мертвойХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...