В Лозовой коронавирус нашли у женщины, приходившей в зал горсовета

В Харьковской области у женщины из Лозовой, которая приходила на заседание городского совета, обнаружили инфицирование коронавирусом.

Как заявил мэр города Сергей Зеленский, своим распоряжением он запретил на период карантина проведение любых совещаний и заседаний в помещении исполнительного комитета городского совета, а также прием граждан, сообщает "Суспільне".

"Работать будем по социальным сетям и телефону", – сказал градоначальник.

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В свою очередь, главный санврач Харьковской области Любовь Махота отметила, что заболела сотрудница местного управления Госпродпотребслужбы, присутствовавшая на заседании в горсовете.

"По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, устанавливается круг контактных лиц и отправляются на самоизоляцию. Также берутся образцы биоматериалов для проведения ПЦР-исследований", - сказала она.

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Городской голова поручил взять анализы на ПЦР-тесты у всех членов городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. При этом дополнительных мер дезинфекции не вводили.

"Каждый день, трижды в день, моем дезрастворами. В городском совете и раньше выдерживались все санитарные нормы. Все в масках, все в перчатках. Она (присутствовавшая на заседании сотрудница, у которой нашли коронавирус. – Ред.) пришла на заседание, также в защите была. Там, где было заседание, мы размещаем по 3-4 метра в большом зале друг от друга. Потом обрабатывается это все, проветривается, лампами дезинфицируется", – заявил мэр города.

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Между тем, по данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 27 апреля в Лозовой было зафиксировано семь случаев коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).

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