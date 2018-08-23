Скандал в Харькове: мэрия отреагировала на историю с пандусом для паралимпийской медалистки

В доме, в котором проживает член паралимпийской сборной Украины по фехтованию и бронзовая медалистка Чемпионата мира Анна Пашкова, установят пандус. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

В мэрии обещают разрешить конфликт с жильцами дома и помочь чемпионке.

"Все хорошо будет, будет у них пандус. Все мы построим, сделаем. Даже если это жилищный кооператив, мы все равно ей поможем", – прокомментировал Сидоренко.

Напомним, между жильцами дома по адресу улица Кричевского, 40, разгорелся скандал по поводу установки пандуса для одной из жительниц дома, члена паралимпийской сборной Украины Анны Пашковой.

По мнению агрессивно настроенных соседей, которые попытались унизить девушку с особыми потребностями, сооружение пандуса снизит рыночную стоимость их жилья, которое можно сдавать в аренду. Медалистке Чемпионата мира "посоветовали" сидеть в квартире или переехать в соседний дом, уже оборудованный пандусом.

Девушка выложила на своей странице в Facebook видео перепалки с соседями и неожиданно получила большой отклик неравнодушных горожан. Ее сообщение получило около 900 комментариев, 3,5 тыс. перепостов и порядка 200 тыс. просмотров.

Напомним, ранее сайте "Сегодня" сообщал, что харьковчанин на инвалидной коляске овладел пятью специальностями. Мужчина сумел стать механиком, трактористом, слесарем, певцом и музыкантом.

Также напомним, сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.