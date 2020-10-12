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В мэрии Харькова ответили на заявления об ухудшении состояния Кернеса

12 октября, 23:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Харьковском горсовете прокомментировали заявление главы ХОГА

Данные о состоянии здоровья мэра Геннадия Кернеса, имеющиеся на сегодняшний день у горсовета Харькова, исключают ухудшение его здоровья или инсульт.

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Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает "Укринформ".

Таким образом в мэрии прокомментировали мнение главы ХОГА Алексея Кучера о состоянии здоровья Кернеса.

"Откуда он (Алексей Кучер. – Ред.) взял, что Кернес не вернется к выборам в Харьков, нам неизвестно", – сказал Сидоренко.

Он также добавил, что это заявление Кучера похоже на слова адвоката Анатолия Родзинского, который безосновательно заявлял, что у Кернеса был инсульт.

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"Заявляю, что никто и никогда из клиники "Шарите" не сказал бы ни Кучеру, ни Родзинскому о состоянии здоровья Геннадия Кернеса или его диагноз", - добавил Сидоренко.

Отметим, председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью Дмитрию Гордону заявил, что заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов в Украину не вернется.

Напомним, ранее бизнесмен Павел Фукс со ссылкой на супругу Кернеса рассказал, что мэр Харькова идет на поправку и сдал отрицательный тест на COVID-19.

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