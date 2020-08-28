В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)

Кровососы поселились в лавочке на одной из станций метро

В Харькове на станции метро "Пушкинская" пассажирку, которая присела на лавочку, атаковали насекомые-кровососы.

Как сообщили Telegram-каналу "Труха Харьков", посидев буквально минуту, девушка почувствовала укусы, а вглядевшись в лавочку, заметила, что она буквально кишит клопами.

На следующий день покусанная нога опухла и покраснела. Девушка со своим парнем обратились к контролеру станции и объяснили ей ситуацию. Женщина отправила молодых людей к полицейскому, который заверил, что укусы – комариные и "ничего страшного".

"И никаких телодвижений никто не сделал! На следующий день моя девушка пошла проверить, исправили ситуацию или нет. Как вы думаете? Естественно, клопы как жили в этой лавке, так и продолжают жить", - заявил очевидец этого происшествия.

Видео: Telegram-канал "Труха Харьков"

Напомним, ранее мы сообщали, что клопы занимают второе место среди насекомых, от которых украинцы страдают больше всего.

В свою очередь, студенты Национального авиационного университета признались, что клопы наряду с тараканами и крысами стали неотъемлемой частью их общежитий.

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