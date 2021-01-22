Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Минсоцполитики признали, что не могут контролировать работу домов престарелых

22 января, 22:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Харьковской области, где произошел пожар в доме престарелых, только три частные заведения внесены в реестр.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она отметила, что на сегодняшний день действенного контроля и ответственности за теми, кто предоставляет услуги в соответствии с законом нет.

"Я сегодня связывалась с ГСЧС в Харьковской области, где сообщили, что сегодня они проверяют 118 подобных объектов, среди которых 11 пансионатов, 30 хотселов, 20 домов престарелых", – рассказала Лазебная.

В тренде
Был нелегальный, на окнах – решетки: самое главное о пожаре в доме престарелых в Харькове

Напомним, пожар возник 21 января в 15:03 в частном доме на ул. Нижняя Гиивська, 150Б. В ГСЧС классифицировали пожар как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Реклама

Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых. В этом деле задержали уже четырех человек.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)
Трагедия в Харькове. В пожаре в доме престарелых погибли 15 человек (фото и видео)Харьков
На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный мороз
На видео попала реакция жителей Харьковского зоопарка на 20-градусный морозФаново
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в Харькове
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в ХарьковеХарьков
Масштабный пожар в Харькове. Появились видео с места трагедии
Масштабный пожар в Харькове. Появились видео с места трагедииХарьков
В Харькове начали штрафовать
В Харькове начали штрафовать "евробляхеров" – они собрались в метро (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять