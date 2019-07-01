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В нескольких водоемах Харькова и области нашли кишечную палочку

1 июля, 12:51

Купание в некоторых местах может нанести вред здоровью

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В нескольких водоемах Харькова и области специалисты лабораторного центра Минздрава обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По данным эпидемиологов, в результате проверок воды в Безлюдовском водохранилище, Основянском озере, на гидропарке "Удянский", пляжах Змиева и загородного лагеря "Белое озеро" было обнаружено превышение допустимого количества лактопозитивных бактерий кишечной палочки.

По результатам проверки объекты были отмечены на карте, как места, нежелательные для купания.

Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Отметим, что уже в начале июня повышение нормы опасных бактерий было обнаружено на детском пляже в Балаклее.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.


Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

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Тег Харьков, пляж, купание, пляжи, харьковская область, водоем

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