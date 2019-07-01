В нескольких водоемах Харькова и области нашли кишечную палочку
Купание в некоторых местах может нанести вред здоровью
В нескольких водоемах Харькова и области специалисты лабораторного центра Минздрава обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По данным эпидемиологов, в результате проверок воды в Безлюдовском водохранилище, Основянском озере, на гидропарке "Удянский", пляжах Змиева и загородного лагеря "Белое озеро" было обнаружено превышение допустимого количества лактопозитивных бактерий кишечной палочки.
По результатам проверки объекты были отмечены на карте, как места, нежелательные для купания.
Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Отметим, что уже в начале июня повышение нормы опасных бактерий было обнаружено на детском пляже в Балаклее.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.
Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.
Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В нескольких водоемах Харькова и области нашли кишечную палочку". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Буря в Украине: в Харьковской области рухнувшее дерево убило женщину
Двое людей получили тяжелые ранения