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В Новые Санжары из Харькова пройдет "Автопробег против мракобесия"

22 февраля, 15:24

Харьковчан пригласили показать свое отношение к дикому поведению соотечественников

В Харькове активисты организовали "Автопробег против мракобесия" в Новые Санжары, где проходят обсервацию люди, эвакуированные из Китая.

Акция пройдет 23 февраля и принять участие в ней уже пригласили всех желающих, говорится в сообщении организаторов на Facebook.

В ходе мероприятия планируется выразить поддержку эвакуированным из Китая иностранцам и украинцам, а также получить информацию о событиях в Новых Санжарах "из первых рук".

Кроме того, активисты намерены покрасить в цвета национального флага мост через Ворсклу.

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Участвовать в автопробеге пригласили неравнодушных харьковчан: с собой необходимо взять краску, флаги Украины и угощение для людей, которые проходят обсервацию.

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Отдельно организаторы запретили использование партийной символики и употребление алкоголя.

Автопробег начнется в 10:00 из центра Харькова – от Госпрома и палатки "Все для перемоги".

Напомним, утром 22 февраля в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Также ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала видео и рассказала о первом карантинном дне в Новых Санжарах . На видео видно, что в комнате есть необходимая мебель, холодильник и даже телевизор. Также есть отдельный санузел.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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