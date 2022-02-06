В одном из ТРЦ Харькова на рекламный экран вывели сайт для взрослых – фото

Интернет-пользователи опубликовали в соцсетях фото взломанных информационных дисплеев

Шутников так и не нашли / Коллаж "Сегодня"

В Харькове в ТРЦ Nikolsky на рекламный экран вывели изображение с сайта для взрослых. Очевидцы сфотографировали это сразу же разместили в Сети.

Об этом сообщает Харьков. Главное. Политика.



Кто-то взломал информационные дисплеи в торгово-развлекательном центре. Однако виновников так и не нашли.

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"В Никольском "мамкины хакеры" взломали экраны и включили PornHub", – написал очевидец.





В ТРц на рекламный экран вывели изображение с порносайта. Фото: Харьков. Главное. Политика.

Работали в четыре смены: в Запорожской области "накрыли" порностудию

Администраторами были две девушки 23 и 26 лет. Они наладили функционирования студий, где и создавали видео. Материалы круглосуточно делали делали 10 девушек. Они работали по сменам. Свое "творчество" модели транслировали на специально созданных сайтах.

Полицейские провели обыски по местам жительства и работы всех работников студии. У них изъяли компьютерную технику, роутеры, веб-камеры, мобильные телефоны, секс-игрушки. После экспертизы уже будет решение про квалификацию дела.

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