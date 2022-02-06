В одном из ТРЦ Харькова на рекламный экран вывели сайт для взрослых – фото

В Харькове в ТРЦ Nikolsky на рекламный экран вывели изображение с сайта для взрослых. Очевидцы сфотографировали это сразу же разместили в Сети.
Об этом сообщает Харьков. Главное. Политика.
Кто-то взломал информационные дисплеи в торгово-развлекательном центре. Однако виновников так и не нашли.
"В Никольском "мамкины хакеры" взломали экраны и включили PornHub", – написал очевидец.
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Администраторами были две девушки 23 и 26 лет. Они наладили функционирования студий, где и создавали видео. Материалы круглосуточно делали делали 10 девушек. Они работали по сменам. Свое "творчество" модели транслировали на специально созданных сайтах.
Полицейские провели обыски по местам жительства и работы всех работников студии. У них изъяли компьютерную технику, роутеры, веб-камеры, мобильные телефоны, секс-игрушки. После экспертизы уже будет решение про квалификацию дела.
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