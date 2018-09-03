В одной из харьковских школ отменили линейку из-за снаряда Второй мировой войны

Сегодня, 21:32

Правоохранители сейчас выясняют, откуда взялась взрывчатка: накануне школу и все прилегающие территории проверяли, и никаких подозрительных предметов не нашли


В одной из харьковских школ отменили линейку, потому что неподалеку здания нашли снаряд времен Второй мировой войны.

Произошло это перед самым началом торжеств. Учащихся, их родителей и учителей – всего полтысячи людей – эвакуировали в соседнюю школу. На место прибыли взрывотехники. Снаряд, чтобы взорвать, вывезли за город. А вот правоохранители сейчас выясняют, откуда взялась взрывчатка. Ведь накануне школу и все прилегающие территории проверяли, и никаких подозрительных предметов не нашли.

Ранее сообщалось, что более 18 тысяч жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Напомним, также сегодня днем поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метро "Шулявская".

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.
видео, школа, эвакуация, снаряд

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Источник:

"Сегодня"

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