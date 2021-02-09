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В Офисе президента назвали вероятную дату выборов мэра Харькова

9 февраля, 23:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Весной выборов точно не будет

Внеочередные выборы городского головы Харькова, скорее всего, пройдут осенью 2021 года, на более ранний срок из назначить не получится из-за "чехарды с документами" после смерти избранного осенью мэром Геннадия Кернеса.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Радио НВ".

Тимошенко объяснил, что, согласно законодательству, выборы нового мэра Харькова могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября, а Верховная Рада в конце января не смогла получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и назначить выборы, а сейчас "сроки прошли".

"Я думаю, из-за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", – сказал замглавы ОП.

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Отметим, Верховная Рада в конце января не смогла рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, поскольку секретарь горсовета Игорь Терехов прислал только один из трех необходимых для этого документов.

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Напомним, вновь избранный на последних выборах мэром Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря из-за осложнений коронавирусной болезни. До этого он несколько месяцев находился на лечении в немецкой клинике и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги.

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Харьков дата выборы мэра Офис президента Кирилл Тимошенко
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