В перестрелке с рейдерами в Харьковской области ранены пять человек

В Харьковской области рейдеры захватили элеватор. В результате конфликта возникла перестрелка, в которой пять человек получили ранения. В числе раненых полицейские, местные жители, активисты и ветераны АТО. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Много шума... Решение о деблокирования и освобождение предприятия принято благоразумно. Спецназ и переговорщики сработали в тандеме. Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно присутствует и "джентельменский" набор: балаклавы, бронежилеты, дубинки и др. Жажду денег смешали с политикой, но всем все понятно. Восстанавливаем доверие к власти действиями полиции", – написал Князев.

Напомним, по данным правоохранителей в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

В частности, в июле этого года сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе 21 человека в камуфляжной форме, которые пытались захватили частное предприятие.

А в августе в столице на Воздвиженке произошел конфликт о праве собственности на здание. Полицейские задержали 18 его участников.