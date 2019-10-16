В поле под Харьковом верблюды вышли на пастбище

В поле под Харьковом заметили верблюдов, которые паслись прямо рядом с дорогой. Интернет-пользователи теряются в догадках, откуда там взялись животные: сбежали из цирка или же их держат как домашних животных.

Напомним, что ранее оккультная организация "Империи сильнейших ведьм" провела в Москве ритуал "Внеурочный магический круг" в поддержку власти и президента Владимира Путина, а в Бурятии провели необычный ритуал, в ходе которого были убиты и сожжены пять верблюдов. Инцидент произошел еще в начале месяца, но внимание СМИ случившееся привлекло лишь сейчас.

Реклама

Руководитель организации "Хухэ Мунхэ Тэнгэри" Артур Цыбиков, который относит себя к "байкальским шаманам", утверждает, что целью проведенного его последователями обряда "Жэн тэнгэри яба" было "укрепление России".

Мы также писали о прямо противоположной ситуации в США, где ведьмы, наоборот, решили объединиться против президента Дональда Трампа.

Кроме того, прошлой осенью в Нью-Йорке колдуны и ведьмы провели обряд наведения порчи на Трампа и судью Верховного суда Бретта Кавано.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама