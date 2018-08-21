В полиции рассказали подробности гибели жены "харьковского стрелка"

Мужчина, который устроил стрельбу у горсовета Харькова, накануне, пребывая в нетрезвом состоянии, застрелил свою жену. Об этом заявил глава Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает местное издание 057.ua.

"В 23:30 в Холодногорское отделение полиции поступила информация, что по переулку Токарийскому, 6/3, найдена женщина с огнестрельными ранениями. Ее нашли родственники", – рассказал он.

Погибшей оказалась Наталья Пояркова, 1976 года рождения. Как выяснили криминалисты и судмедэксперты, женщину муж убил 19 августа, накануне нападения на горсовет. Ее тело лежало возле кровати, а рядом нашли такие же гильзы, как и под горсоветом. У женщины на теле было пять ранений: челюсть, левый глаз и шея.

"По словам свидетелей, жена рассказывала, что они скандалили. Жена сказала ему, что хотела развестись. Он был пьян. Под воздействием алкоголя застрелил жену. 31 мая 2018 года его уволили. Знакомым рассказывал, что уволился из-за невыплаты зарплаты. Из-за этого стал выпивать, был в депрессии", – отметил Бех.

Мы уже писали о том, что жену "харьковского стрелка" нашли мертвой в доме частного сектора на Лысой горе.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.