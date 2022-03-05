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В селе Харьковской области произошел обстрел: есть раненые

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 15:43
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Обстрел произошел в селе Подлиман сегодня, 5 марта
Людей просят находиться в укрытиях / Коллаж "Сегодня"
Людей просят находиться в укрытиях / Коллаж "Сегодня"

В селе Подлиман Боровского района Харьковской области произошел обстрел. Из-за этого есть раненые, которым уже оказывают помощь в больнице.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

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"В результате обстрела ранены четыре человека. Им оказывают помощь в больнице. Власть просит людей находиться в укрытиях: "Ситуация непредсказуема"", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

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Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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