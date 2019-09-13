Туроператоры предлагают клиентам увидеть харьковскую пустыню и Печенежское море

Горожанам предлагают полежать на пляже, прокатиться на сап-борде и отправиться в тур

Иллюстрация. Фото: avtonomer.net

Харьковчанам предлагают массу возможностей продлить лето. Журналисты "Сегодня" выяснили, можно ли еще отдохнуть на пляжах города и куда можно отправиться в путешествие.

По данным регионального центра гидрометеорологии, 14 сентября столбик термометра поднимется до отметки 23-28 градусов, а вот 15 сентября температура будет максимум 20 градусов и небольшой дождь. Зато уже 16 сентября солнце прогреет воздух до 20-25. Хорошую погоду метеорологи прочат до конца сентября.

Любителям отдыха у воды можно ехать на Журавлевское водохранилище на пляж "Акважур", который работает круглый год, а вот "Белый пляж" на Безлюдовке открыт лишь до 15 сентября.

В Харькове некоторые пляжные комплексы уже закрыты, но до конца недели гостей будет принимать пляжный комплекс "Аркада" в Алексеевском лугопарке. Также горожан приглашают в байдарочные походы или же прогулки на сап-бордах по водоемам региона.

"По расписанию у нас прогулка "Остров" в субботу. Она хорошо подходит для новичков. Работаем в выходные, пока будет тепло", – рассказали в Kharkiv SUP and Kayak Club.

Экскурсии сейчас также пользуются спросом. Как рассказали нам в компании "Оберег-тур", на сентябрь еще есть места и выбор поездок. Уже в субботу, 14 сентября, горожане отправятся по маршруту Чугуев – Печенеги – Кицевка, чтобы увидеть харьковскую пустыню, Печенежское море и места жизни и творчества художников Ильи Репина и Генриха Семирадского.

"А в краеведческом музее в Печенегах посмотрим воссозданные карцеры Новобелгородской тюрьмы для политзаключенных", – отметили организаторы.

15 и 22 сентября приглашают посетить старинные усадьбы региона и Краснокутский дендропарк. А 21 сентября автобус отвезет на прогулку в национальный природный парк "Слобожанский". Стоимость туров – 320-390 грн.

Напомним, ранее мы сообщали о черниговском экскурсоводе, ролики которого набирают миллионы просмотров благодаря театрализованным экскурсиям, на которые собираются сотни зрителей.

Напомним, мы писали о том, как в мире отмечают 25-летие популярного американского сериала "Друзья" (Friends). На нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама