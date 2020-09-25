В Сети опубликовали список экипажа разбившегося под Чугуевом Ан-26

Telegram-каналы публикуют список людей, которые якобы находились на борту самолета

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

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Фотография этого списка появилась в социальных сетях.

Насколько данные на этой бумаге соответствуют действительности, пока точно не известно.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли 22 человека, После крушения военного самолета под Чугуевом в Харьковской области в больницу доставили двух человек. Оба получили сильные ожоги, один из них находится в критическом состоянии.

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Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

"Разбился самолет Ан-26. На борту кроме экипажа были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двоих ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – говорится в сообщении главы государства.

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