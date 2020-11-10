Українська
$ 28,11
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Кернес жив. В Сети показали фото мэра Харькова из немецкой клиники

10 ноября, 19:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава города передал "привет" харьковчанам

Приближенный к мэру Харькова бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото Геннадия Кернеса, сделанное в немецкой клинике Шарите. Там он лечится еще с 17 сентября.

Реклама

Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Геннадий Адольфович передаёт привет из Шарите", - подписал фото Павел Фукс.

Также на снимке написано, что глава города передает "привет" жителям Харькова.

"Передаю привет харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", – написано на фото.

В тренде
Кернеса нашли за полтора часа. Как и почему полиция искала мэра Харькова (видео)
Реклама

Напомним, Геннадий Кернес отсутствует в Украине уже 55 дней – 17 сентября он был переправлен частным самолетом в немецкую клинику "Шарите" для лечения последствий коронавируса. С тех пор о здоровье харьковского мэра поступают довольно противоречивые сведения, даже были слухи о его смерти, которые в его окружении опровергли.

Кроме того, недавно полиция даже начала уголовное производство из-за исчезновения Кернеса. Однако оказалось, что заявление написал местный житель, а полиция по процедуре должна принять и начать расследование. Кернеса "нашли" за полтора часа: полицейские просто позвонили близким главы города.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков геннадий кернес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полиция Харькова расследует исчезновение Кернеса
Полиция Харькова расследует исчезновение КернесаХарьков
Где Кернес? Поиски мэра Харькова продолжаются
Где Кернес? Поиски мэра Харькова продолжаютсяХарьков
"Только что разговаривал с ним": в Харькове отреагировали на "смерть" КернесаПолитика
Куда пропал Кернес? Почему харьковская полиция удалила новость об открытии дела
Куда пропал Кернес? Почему харьковская полиция удалила новость об открытии делаХарьков
В Харькове протестуют против карантинных условий
В Харькове протестуют против карантинных условийХарьков
В Харькове заметили большую очередь из желающих сдать тест на COVID-19 (видео)
В Харькове заметили большую очередь из желающих сдать тест на COVID-19 (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять