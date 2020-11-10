Кернес жив. В Сети показали фото мэра Харькова из немецкой клиники

Приближенный к мэру Харькова бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото Геннадия Кернеса, сделанное в немецкой клинике Шарите. Там он лечится еще с 17 сентября.
Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Геннадий Адольфович передаёт привет из Шарите", - подписал фото Павел Фукс.
Также на снимке написано, что глава города передает "привет" жителям Харькова.
"Передаю привет харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", – написано на фото.
Напомним, Геннадий Кернес отсутствует в Украине уже 55 дней – 17 сентября он был переправлен частным самолетом в немецкую клинику "Шарите" для лечения последствий коронавируса. С тех пор о здоровье харьковского мэра поступают довольно противоречивые сведения, даже были слухи о его смерти, которые в его окружении опровергли.
Кроме того, недавно полиция даже начала уголовное производство из-за исчезновения Кернеса. Однако оказалось, что заявление написал местный житель, а полиция по процедуре должна принять и начать расследование. Кернеса "нашли" за полтора часа: полицейские просто позвонили близким главы города.
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