Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В сети появилось видео транспортировки Кернеса в Германию

17 сентября, 11:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Состояние мэра Харькова тяжелое, но он в сознании

Заболевший COVID-19 мэр Харькова Геннадий Кернес около часа ночи 17 сентября прилетел в немецкую клинику "Шарите".

Реклама

Соответствующее видео опубликовал бизнесмен Павел Фукс, известный своими дружескими связями с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, в своем Telegram-канале.

"Состояние тяжелое, но он в сознании – обменялись парой слов с ним по видеосвязи", – написал Фукс.

Видео: t.me/pavelfuks

Напомним, на днях городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Эта новость вызвала огромный ажиотаж в Сети и вокруг нее.

В тренде
Харьковская область побила "рекорд" по числу заболевших COVID-19 за сутки

Также появилась информация о том, что мэр впал в кому. В то же время директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал сайту "Сегодня", что больничный у мэра был открыт с 10 сентября, но состояние у него не было настолько тяжелым.

Реклама

Ранее мы писали, что самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии. По неофициальной информации, его готовят к операции.

Кроме того, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Харьков мэр госпитализация геннадий кернес транспортировка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса
В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте КернесаПолитика
Геннадий Кернес попал в больницу
Геннадий Кернес попал в больницуХарьков
ИВЛ, кома или инсульт: что на самом деле – правда о болезни Кернеса
ИВЛ, кома или инсульт: что на самом деле – правда о болезни КернесаХарьков
Кернес в больнице: что известно о его состоянии
Кернес в больнице: что известно о его состоянииХарьков
В Харькове легковушка врезалась в
В Харькове легковушка врезалась в "скорую" и загорелась (фото, видео)Харьков
В Харькове заметили
В Харькове заметили "аномальный" кортеж скорых: связывают с вылетом Кернеса в ГерманиюХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять