В сети появилось видео транспортировки Кернеса в Германию

Состояние мэра Харькова тяжелое, но он в сознании

Заболевший COVID-19 мэр Харькова Геннадий Кернес около часа ночи 17 сентября прилетел в немецкую клинику "Шарите".

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Соответствующее видео опубликовал бизнесмен Павел Фукс, известный своими дружескими связями с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, в своем Telegram-канале.

"Состояние тяжелое, но он в сознании – обменялись парой слов с ним по видеосвязи", – написал Фукс.

Видео: t.me/pavelfuks

Напомним, на днях городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Эта новость вызвала огромный ажиотаж в Сети и вокруг нее.

Также появилась информация о том, что мэр впал в кому. В то же время директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал сайту "Сегодня", что больничный у мэра был открыт с 10 сентября, но состояние у него не было настолько тяжелым.

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Ранее мы писали, что самолет с Кернесом на борту приземлился в Германии. По неофициальной информации, его готовят к операции.

Кроме того, на днях заболевший COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес рассказал о своем состоянии. Он уверен, что скоро пойдет на поправку.

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