В SkyUp прокомментировали задержку рейса из Батуми в Харьков

Пассажиры ожидали вылет более 15 часов. Фото: коллаж "Сегодня"

В компании SkyUp заявили, что когда рейс прилетел в Батуми, то в самолет попала птица. Боинг отправили на техосмотр и починку. После, еще раз решили его осмотреть, чтобы убедиться – неисправностей нет.

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Об этом сообщает Суспільне.



Также в компании отметили, что пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, но на это согласились не все.

"Во время ожидания пассажиры, которые должны были вылетать из Батуми, получили холодное питание (поскольку аэропорт не предоставляет услуг по горячему питанию) и воду. Также пассажирам было предложено трансфер и размещение в гостиницах за счет авиакомпании. Однако часть пассажиров решила остаться ожидать рейс в аэропорту", – ответили в авиакомпании.

По состоянию на сейчас рейс числится прибывшим.

Напомним, что самолет компании SkyUp Airlines, который вчера должен был вылететь из аэропорта Батуми (Грузия) в Харьков, задерживался на более чем 15 часов. После посадки пассажиры час ждали отправки в самолете, но их вернули обратно в терминал.

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