В центре Харькова искали бомбу в суде. Заседания отложили

На место выехали спасатели и полицейские. Коллаж "Сегодня"
В Харьковском окружном административном суде искали взрывчатку. Все заседания отложили, а людей эвакуировали. После проверки учреждение восстановило свою работу.
Об этом сообщает "Суспильне".
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У суда сейчас стоят машины полиции, спасателей и кинологов. Отмечается, что о минировании заявил аноним по номеру "102".
По словам представителя суда Владислава Василенко, заседания временно отложили. Согласно расписанию на сайте суда, в 10:00 должны были начаться меньшей мере семь заседаний. Учреждение восстановило работу около 11:00 – информация о минировании не подтвердилась.
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Напомним, ранее в Харькове полицейские разоблачили подростка, который "заминировал" больницу. Свой поступок парень объяснил желанием развлечься.
Кроме того, в Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.
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