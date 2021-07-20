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В центре Харькова искали бомбу в суде. Заседания отложили

20 июля 2021 11:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Специалисты проверили здание, но подозрительных предметов не нашли

На место выехали спасатели и полицейские. Коллаж "Сегодня"

На место выехали спасатели и полицейские. Коллаж "Сегодня"

В Харьковском окружном административном суде искали взрывчатку. Все заседания отложили, а людей эвакуировали. После проверки учреждение восстановило свою работу.

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Об этом сообщает "Суспильне".

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У суда сейчас стоят машины полиции, спасателей и кинологов. Отмечается, что о минировании заявил аноним по номеру "102".

По словам представителя суда Владислава Василенко, заседания временно отложили. Согласно расписанию на сайте суда, в 10:00 должны были начаться меньшей мере семь заседаний. Учреждение восстановило работу около 11:00 – информация о минировании не подтвердилась.

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Напомним, ранее в Харькове полицейские разоблачили подростка, который "заминировал" больницу. Свой поступок парень объяснил желанием развлечься.

Кроме того, в Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.

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