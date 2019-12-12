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В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видео

12 декабря, 11:39

Животное было замечено на улице Одесской

В супермаркет Харькова, который находится на улице Одесской, забежала обезьяна. Видео инцидента сняли очевидцы и опубликовали Facebook. Отмечается, что ЧП произошло вечером 11 декабря.

"Супермаркет временно закрыли, чтобы поймать беглеца", – сообщили свидетели происходящего.

На видео видно, как животное бегает по перекрытиям на потолке, ловко преодолевая большие расстояния. Одна их просительниц супермаркета предположила, что обезьяна могла сбежать из контактного зоопарка.

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Напомним, недавно енот прошелся по рынку в Германии. По словам представителя полиции, "енот был явно пьян". В этот день зверька видели возле рыбного рынка, у дверей пиццерии, а также на трамвайных путях. В конце концов на животное обратил внимание сотрудник службы безопасности. Поняв, что четверолапому нужна помощь, он вызвал спасателей, и до их приезда караулил его прямо у мусорного бака.

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Фото: ГСЧС

Также в немецком городе Эрфурт спасали двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое.

А в Винницкой области ранее сбежали кабаны и прогулялись вдоль трассы.

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