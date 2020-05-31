В ТРЦ Харькова из-под плитки забил метровый фонтан: видео

В Харькове в торгово-развлекательном центре "Караван" случился прорыв. В результате аварии из-под плитки пола забил метровый фонтан воды. Вода тут же залила торговый центр. Видео с места прорыва опубликовали в Telegram-канале Teza.

Вероятно, инцидент произошел из-за прорыва пожарного гидранта в полу.

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Вывести посетителей решили, объявив пожарную тревогу. Посетителей и работников ТРЦ предупредили спецсигналами и эвакуировали.

Появилось видео начала наводнения: струя начала бить из-под выщербленной плитки в полу. На этом месте не было отверстия для гидранта или стока.

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Напомним, в прошлом году в Харькове из-под земли забил огромный фонтан воды. По словам свидетелей происшествия, инцидент произошел на Холодной горе. На записи видно, как из-под земли вырывается столб воды высотой 5-7 метров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальщики осуществляли плановый сброс холодной воды.

В Харькове из-под земли бьет гигантский фонтан

Кроме того, в центре Киева 29 апреля произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной, 13, забил фонтан холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, публиковали в социальных сетях киевляне.

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