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В тюрьме под Харьковом заключенных орхраняет конь со звездой во лбу (видео)

22 мая, 19:56

Игорь Серов

Животное шагает по колонии и выискивает возможные подкопы

В Харьковской области сотрудники Покровской исправительной колонии №17 с помощью коня и специальных щупов искали возможные подкопы.

Как рассказала нам спикер северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Ольга Кузнецова, такие поиски возможных приготовлений к побегам в колониях происходят регулярно.

"Дело в том, что коня задействуют, используя природные особенности этого животного. Конь не наступит туда, где под землей есть пустота, провал. Поэтому, наши сотрудники используют такой метод поиска возможных приготовлений к побегу. Помимо этого, территория обследуется с помощь специальных щупов", – рассказала нам Ольга Кузнецова.

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Известно, что лошадь в состоянии определить, есть ли пустоты под землей по звуку, исходящих из-под своих копыт.

В тюрьме под Харьковом зеков охраняет конь со звездой на лбу

О самой колонии известно, что это учреждение, в котором содержатся осужденные мужчины, больные туберкулезом.

Напомним, ранее в Минюсте заявляли, что в недавнем прошлом были скандальные случаи, когда опасные заключенные покупали себе временную свободу, платя деньги начальству.По данным ведомства, заключенные в Одесской области незаконно выходили на свободу, чтобы удовлетворять свои интимные потребности. В Минюсте добавили, что располагают необходимыми доказательствами.

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Источник: Сегодня

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