В учебных заведениях Харькова объявили "газовые" каникулы

В связи с экономией газа в Харькове временно приостановят занятия во всех школах, лицеях и ПТУ. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью и СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи, ПТУ) с завтрашнего дня каникулы. До 7-го марта включительно. Потом праздники. То есть в школу детки идут аж 12-го марта", – заявил Сидоренко.

В течение следующей недели учебный процесс будет проходить дистанционно. Воспитанников детских садов пока на каникулы не отправляют.

Ранее президент Петр Порошенко призвал украинцев прикрутить на несколько дней в своих домах температуру на один градус в ответ на то, что российский "Газпром" снизил подачу газа. По его словам, такой ответ украинцев позволит разрушить коварный сценарий Кремля.

"Прикрутить – важная инициатива "Нафтогаза Украины", который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. "Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах", – написал глава государства.

Напомним, из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Харьковской области школьники сидели дома. Уровень эпидемиологического порога был превышен в Печенежском и Нововодолажском районах.