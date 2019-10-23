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В Украине появился старейший электромобиль – ЭлектроВолга: видео

23 октября, 18:39

Харьковские реставраторы установили на Волгу 67 года выпуска двигатель как у Tesla

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Сегодня

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Теперь в Украине есть самый старый электрокар. Волга 1967 года выпуска получила новое электрическое сердце – постарались местные фанаты ретро-автомобилей.

Легкий шум вместо мощного грохота. Харьковская ЭлектроВолга готовится к путешествию по улицам города. Два года назад автомобиль 67 года выпуска выкупил коллекционер Олег Рубанов. Превратить его в электрокар решил уже во время реставрации.

"Это уже второй проект восстановления. И второй раз идти по одному и тому же пути было просто неинтересно. Машина, несмотря на то, что была в неплохом состоянии, была полностью разобрана. Каждая деталь подверглась восстановлению" – рассказывает Олег Рубанов, владелец ЭлектроВолги.

За электронную начинку автомобиля отвечает Юрий Логвин. Говорит: с батареями и новым двигателем пришлось повозиться.

"Двигатель асинхронный. Чтоб вы понимали, это достаточно большая редкость в автомобилях. Вот у нашей Волги и Tesla – один тип двигателя", – говорит конструктор.

Следить за зарядом батареи и другим показателям можно со смартфона.

"Там под капотом компьютер, который считывает информацию со всех датчиков и при помощи Wi-Fi передает на смартфон. Смартфон уже обрабатывает и выводит это все на экран", – отметил Евгений Рубанов, разработчик мобильного приложения для ЭлектроВолги.

Больше всего времени реставраторы потратили на салон и кузов машины. И особенно на детали, покрытые хромом.

"Здесь больше терпения надо и усидчивости – привести его в порядок. Потому что они оригинальные", – делится Андрей Половко, автослесарь.

Заряжается "Волга" от обычной сети. На полных батареях проезжает около 50 километров. А больше и не надо, утверждает владелец. Модель потому коллекционная.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские автовладельцы все активнее пересаживаются на электрокары. Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как на электромобили пересаживаются украинские предприятия:

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Харьков Волга Tesla электрокары электромобили

Источник: Сегодня

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