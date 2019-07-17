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В воде у пляжа в Харьковской области обнаружили возбудителя гепатита

17 июля, 12:42

Специалисты нашли возбудителей двух опасных болезней

В Харьковской области в некоторых водоемах были найдены возбудители гепатита А и энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Как стало известно, в воде Бритайского водохранилища, в пределах акватории общественного пляжа Лозовской объединенной территориальной общины, был обнаружен антиген вируса гепатита А.

"Это свидетельствует о наличии в водоеме возбудителя этого опасного заболевания", – заявили врачи.

Кроме того, в водах реки Мерла, на участке вблизи территории рекреационной зоны в поселке Краснокутск, был выделен возбудитель энтеровирусов.

Стоит добавить, что на сайте лабораторного центра размещена специальная интерактивная карта, в которой отражены нежелательные для купания места в области.

Отметим, что ранее специалисты Харьковского областного лабораторного центра Минздрава обнаружили кишечную палочку в нескольких водоемах региона. По данным эпидемиологов, в результате проверок воды в Безлюдовском водохранилище, Основянском озере, на гидропарке "Удянский", пляжах Змиева и загородного лагеря "Белое озеро" подтвердилось превышение допустимого количества лактопозитивных бактерий кишечной палочки.

Дважды в месяц воду будут исследовать повторно. Отметим, что уже в начале июня повышение нормы опасных бактерий было обнаружено на детском пляже в Балаклее.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.


Также мы писали о "пляжном спецназе", который был создан мэрией Одессы для борьбы с невыполнением арендаторами требований городской власти, а также за состоянием побережья.

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Тег гепатит, вирус, харьковская область, инфекция, болезнь, водоем

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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