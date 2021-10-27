Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

В здравом уме: в сети показали фото виновника ДТП в Харькове после аварии

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
27 октября, 07:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У подростка окровавлена голова, однако он передвигается самостоятельно
Несовершеннолетний виновник ДТП в норме/Коллаж: Сегодня
Несовершеннолетний виновник ДТП в норме/Коллаж: Сегодня

В сети появились фото виновника смертельного ДТП, которое произошло в Харькове во вторник, 26 октября. 16-летний Николай на Infinity вылетел на высокой скорости на перекресток и врезался в автомобиль. Водитель транспортного средства Chevrolet погиб.

Об этом сообщает Харьков 1654.

Реклама

С несовершеннолетним мажором все хорошо

В сети опубликовали фото подростка, который нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП. На снимках можно увидеть кровь на голове парня. Однако сообщается, что он в здравом уме и самостоятельно передвигается.

СМИ сообщают, что родители несовершеннолетнего сразу после аварии подали заявление в полицию об угоне автомобиля. Предполагают, что подростка хотят "отмазать" от ответственности.

ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения/Фото: Telegram: Харьков 1654
ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения/Фото: Telegram: Харьков 1654

Реклама

Ранее подросток попадал в поле зрения полиции/Фото: Telegram: Харьков 1654
Ранее подросток попадал в поле зрения полиции/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар во время столкновения с Chevrolet был очень мощный/Фото: Telegram: Харьков 1654
Удар во время столкновения с Chevrolet был очень мощный/Фото: Telegram: Харьков 1654

На месте инцидента работало несколько бригад медиков/Фото: Telegram: Харьков 1654
На месте инцидента работало несколько бригад медиков/Фото: Telegram: Харьков 1654

Реклама

Развитие события

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в результате ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity, госпитализировали.
  • Выяснилось, что подросток, по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

142 886

заболело за неделю в Украине

+46%

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

Сегодня

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Сегодня

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Вакцинация
По состоянию на 26 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 138 082
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 363 491
Всего введенных доз 16 501 573
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять