В здравом уме: в сети показали фото виновника ДТП в Харькове после аварии

У подростка окровавлена голова, однако он передвигается самостоятельно

Несовершеннолетний виновник ДТП в норме/Коллаж: Сегодня

В сети появились фото виновника смертельного ДТП, которое произошло в Харькове во вторник, 26 октября. 16-летний Николай на Infinity вылетел на высокой скорости на перекресток и врезался в автомобиль. Водитель транспортного средства Chevrolet погиб.

Об этом сообщает Харьков 1654.

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С несовершеннолетним мажором все хорошо

В сети опубликовали фото подростка, который нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП. На снимках можно увидеть кровь на голове парня. Однако сообщается, что он в здравом уме и самостоятельно передвигается.

СМИ сообщают, что родители несовершеннолетнего сразу после аварии подали заявление в полицию об угоне автомобиля. Предполагают, что подростка хотят "отмазать" от ответственности.

ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Ранее подросток попадал в поле зрения полиции/Фото: Telegram: Харьков 1654

Удар во время столкновения с Chevrolet был очень мощный/Фото: Telegram: Харьков 1654

На месте инцидента работало несколько бригад медиков/Фото: Telegram: Харьков 1654

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Развитие события

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в результате ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в результате ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части . На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity, госпитализировали.

. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity, госпитализировали. Выяснилось, что подросток, по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.

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