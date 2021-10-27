В здравом уме: в сети показали фото виновника ДТП в Харькове после аварии

В сети появились фото виновника смертельного ДТП, которое произошло в Харькове во вторник, 26 октября. 16-летний Николай на Infinity вылетел на высокой скорости на перекресток и врезался в автомобиль. Водитель транспортного средства Chevrolet погиб.
Об этом сообщает Харьков 1654.
С несовершеннолетним мажором все хорошо
В сети опубликовали фото подростка, который нарушил правила дорожного движения и устроил ДТП. На снимках можно увидеть кровь на голове парня. Однако сообщается, что он в здравом уме и самостоятельно передвигается.
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СМИ сообщают, что родители несовершеннолетнего сразу после аварии подали заявление в полицию об угоне автомобиля. Предполагают, что подростка хотят "отмазать" от ответственности.
Развитие события
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в результате ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity, госпитализировали.
- Выяснилось, что подросток, по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
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