В "Зеленом гае" Харькова пройдет ремонт

В Харькове пройдет ремонт еще одного парка — на этот раз не в центре города, а в Индустриальном районе. Просьбу реконструировать "Зеленый гай" еще в мае изложил в петиции местный житель Виталий Капшитарь.
Мужчина предложил восстановить сцены парка, заменить старые аттракционы и благоустроить территорию. К 25 июля петицию поддержали 5045 горожан, и она отправилась на рассмотрение чиновников.
В ответе мэр города Геннадий Кернес рассказал о предстоящих работах на объекте. Так, по плану здесь обустроят детскую площадку на 590 "квадратов", оборудуют зону для выгула домашних питомцев, восстановят дорожки, скамейки, урны и фонари.
"Территория парка в перспективе рассматривается как тихая зона отдыха, установка новых аттракционов не планируется", — отметили в горсовете.
Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию по восстановлению парка, затем приступят к монтажно-строительным работам.
Напомним, что в столице начались масштабные реконструкции парков. Мы подробно писали, как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне.
Ранее сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.
Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.
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