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В "Зеленом гае" Харькова пройдет ремонт

Сегодня, 14:55

Таисия Ерохина

Реконструкция пройдет в еще одном харьковском сквере

В Харькове отремонтируют еще один городской парк

В Харькове отремонтируют еще один городской парк / Фото: Facebook

В "Зеленом гае" Харькова пройдет ремонт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA,%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA,%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B9 Харьков Реконструкция пройдет в еще одном харьковском сквере

В Харькове пройдет ремонт еще одного парка — на этот раз не в центре города, а в Индустриальном районе. Просьбу реконструировать "Зеленый гай" еще в мае изложил в петиции местный житель Виталий Капшитарь.

Мужчина предложил восстановить сцены парка, заменить старые аттракционы и благоустроить территорию. К 25 июля петицию поддержали 5045 горожан, и она отправилась на рассмотрение чиновников.

В ответе мэр города Геннадий Кернес рассказал о предстоящих работах на объекте. Так, по плану здесь обустроят детскую площадку на 590 "квадратов", оборудуют зону для выгула домашних питомцев, восстановят дорожки, скамейки, урны и фонари.

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"Территория парка в перспективе рассматривается как тихая зона отдыха, установка новых аттракционов не планируется", — отметили в горсовете.

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Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию по восстановлению парка, затем приступят к монтажно-строительным работам.

Напомним, что в столице начались масштабные реконструкции парков. Мы подробно писали, как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне.

Ранее сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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Харьков ремонт реконструкция

Источник: Сегодня

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