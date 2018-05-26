В Житомире задержали зэка, который сбежал из колонии в Харьковской области

Сегодня, 12:41

Заключенногого задержали в тот же день, когда он покинул колонию

Автор фото: Сергей Николаев, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Житомире задержали злоумышленника, который сбежал из Дергачевской исправительной колонии в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В настоящее время 43-летнего осужденного вернули в учреждение исполнения наказаний в селе Солоницевка Харьковской области. Сообщение о бегстве заключенного из исправительной колонии поступило 25 мая.

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На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Харьковской и соседних областей. В тот же день, около 20:50 оперативная группа из числа сотрудников колонии задержала разыскиваемого на автовокзале в Житомире. Мужчину вернули в колонию, с ним проводятся следственные действия.

Открыто уголовное производство по статье "бегство с места лишения свободы или из-под стражи", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Мужчину, осужденному в 2014 году на девять лет лишения свободы, угрожает увеличением срока заключения.

Ранее мы писали о том, как в Херсоне заключенный сбежал во  время прогулки в тюремном дворе, перепрыгнув через забор прямо на глазах изумленных конвоиров.

А перед этим в Запорожье вынесли приговор бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки от заключенного – пять лет тюрьмы.

А перед этим во время проверки Генпрокуратуры колоний Запорожской области оказалось, что некоторые заключенные отбывают срок в комфортных условиях, употребляя наркотики в "вип-камерах".
побег, колония, заключенный

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Источник:

"Сегодня"

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