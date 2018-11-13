В Змиеве случайно нашли древний подземный ход, "состаривший" город: опубликованы фото

В городе Змиев Харьковской области был обнаружен древний подземный ход, который ученые датировали семнадцатым веком. Об этом сообщили в краеведческом музее города.

"Весь Змиев стоит на подземных ходах, ведущих в разные стороны. Большинство из них завалены сами по себе или специально засыпаны. Эта находка еще раз доказывает, что Змиев имеет гораздо более древнюю историю, чем принято считать", – говорится в сообщении.

Как оказалось, вход в подземный лабиринт открылся случайно – после того, как в асфальте образовался провал, под которым обнаружилась часть старого подземного хода полтора метра длиной и столько же в глубину, а также разбитый кувшин и осколки различных изделий.

















В настоящее время ученые продолжают исследование и надеются, что со временем их находка станет одной из туристических достопримечательностей города.

В комментариях сотрудники музея отметили, что подземные ходы вели к реке и служили для того, чтобы жители Змиева могли спастись во время вражеского нашествия.

Напомним, в Киеве археологи проводят раскопки возле памятника архитектуры XVIII века "Угловая башня оборонной стены", неподалеку от легендарной Кирилловской церкви. Археологи в первый же день обнаружили ценные находки, которые будут переданы в фонды Национального заповедника "София Киевская".

Кроме того, во время реконструкции лестницы от Пейзажной аллеи до Воздвиженки строители наткнулись на необычные находки. Активисты уверяют, что на Старокиевской горе, возле Нацмузея истории Украины, экскаватор срезал культурный слой, который, вероятней всего, можно датировать XII—XVI веком.

Тем временем, депутаты Киеврады поддержали за основу проект решения о создании на Почтовой площади музея археологии Киева.