В зоопарке Харькова хотят построить туалет за 17 миллионов гривен: каким он будет

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В Харькове на территории зоопарка планируют построить двухэтажный туалет за почти 17 миллионов гривен. Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro.

Так, согласно тендеру "Новое строительство туалета в зоне "Мир побережья" ожидаемая стоимость составляет 16 780 760 гривен.

Открытые торги должны состояться 11 февраля. По состоянию на 10 февраля никто не подал заявку на участие.

Согласно документации, на первом этаже расположатся женская и мужская уборные, на втором – техническое помещение террариума. С первого этажа туалета можно будет попасть в экспозиционный павильон "Террариум", который находится рядом.

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К зданию планируют подвести хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую и производственную канализацию, сети электроснабжения, оборудуют вентиляцию и кондиционирование. В туалете на первом этаже построят топочную с двумя котлами, которая будет отапливать здание.

В террариуме на втором этаже будут одиночные умывальники с подводом горячей и холодной воды (10 комплектов), один фаянсовый умывальник и десять стальных поддонов. Для подогрева воды приобретут один бойлер.

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Завершить все работы и поставить материалы хотят до 31 декабря 2021 года.

Напомним, общественный туалет в парке имени Горького в Харькове завоевал звание "лучшего туалета 2019" в Украине.

Кроме того, киевская городская государственная администрация была отмечена в сфере развития "туалетной культуры". Как сообщает пресс-служба КГГА, уборная администрации стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC" в категориях: "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приемные".

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