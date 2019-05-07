"Ваш сын попал в аварию": в Харькове мошенники выманили у пенсионерки крупную сумму

Женщина отдала преступникам 5 тысяч долларов и 5 тысяч евро

Фото: Pixabay

В Харькове неизвестные выманили у 85-летней женщины 5 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Об инциденте копам сообщил 53-летний сын пенсионерки. Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын попал в аварию и немедленно нужны деньги. Деньги пенсионерка передала злоумышленнику лично.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что преступнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в Полтавской области правоохранители задержали двух женщин, которые обманули пенсионеров на более 45 тысяч гривен. Они предлагали пожилым людям обменять деньги и подкладывали им свертки с чистыми бумажками.

Кроме, не так давно посреди улицы на Дарнице молодой мужчина ограбил пенсионерку. У женщины преступник украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.

Также мы писали о том, что телефонные мошенники придумали новые способы обмана. Какие – смотрите в видео:

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