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Ваш сын попал в ДТП: в Харькове мошенники выманили у женщины 60 тысяч гривен

29 октября, 14:10

Переведя деньги мошеннику, женщина выяснила, что ее сын не попадал в аварию

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Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Харькове мошенники выманили у женщины 60 тысяч гривен – ей позвонили по телефону и заявили, якобы сын харьковчанки попал в ДТП и, чтобы избежать уголовной ответственности, потребовали денег.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах издание NewsRoom, по словам жительницы Московского района, на ее телефон около полудня позвонил неизвестный.

Спустя час харьковчанка передала неизвестному 60 тысяч гривен, однако позже выяснилось, что ее сын не был участником какой-либо аварии. В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники обманывают стариков или запугивают их.

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Также мы сообщали о том, что в Украине зафиксированы случаи, когда мошенники обманывают пожилых людей под видом мастеров по установке окон и дверей или как мастера, вызванные по объявлениям о ремонте компьютеров и бытовой техники.

Киевлянин рассказывает, что за день до появления объявлений такие мастера даже по квартирам ходили – предлагали ремонт бытовых приборов, а пенсионерам – большие скидки. Подобной рекламой заклеены доски объявлений у подъездов большинства домов. Здесь и компьютерные мастера, и специалисты по установке балконных окон, дверей, огромные скидки.

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Харьков афера мошенничество мошенники аферисты

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